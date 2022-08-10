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Eskişehir haberi | Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Eksi 25 Çocuk Köyü'ne Konuk Oldu

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Eskişehir haberi | Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Eksi 25 Çocuk Köyü'ne Konuk Oldu

Eskişehir haberine göre Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Karacaşehir’de bulunan Eksi 25 Çocuk Köyü'ndeki atölye çalışmalarına katıldı. Gün boyunca düzenlenen aktivitelere katılan çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de öğrendi.

Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Karacaşehir'de bulunan Eksi 25 Çocuk Köyü'ndeki atölye çalışmalarına katıldı. Gün boyunca düzenlenen aktivitelere katılan çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de öğrendi.

Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Karacaşehir'de bulunan Eksi 25 Çocuk Köyü'ndeki atölye çalışmalarına katıldı. Bahçe oyunları oynayan, tırmanma duvarına tırmanan çocuklar, quilling kağıt kıvırma sanatı, sağlıklı yaşam eğitimi gibi aktivitelere katıldı. Yaz tatilini verimli  geçirdiklerini belirten çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, Eksi 25 Derneği yöneticilerine de teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Odunpazarı gençlik Çocuk Yerel Haberler

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