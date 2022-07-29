Eskişehir haberi! Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Başkan Ataç, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla yeniden Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına seçilen Ekrem Birsen'i ve yeni yönetimini makamında ağırladı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Birsen, şunları söyledi:

"Halkımıza esnaf ve sanatkarlar olarak nasıl hizmet edebileceğimizi, belediyelerimiz ile neler yapabileceğimizi konuştuk. Halkımıza ve turistlere daha iyi bir hizmet edebilmek için belediyemizle iş birliğini genişletmek için yapılabilecekler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Belediyenin vatandaşın yararına olan her hizmetinde yanındayız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise Eskişehirli esnafın kent için büyük bir önemi olduğunu vurgulayarak Birsen ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.