Eskişehir haberi | Eskişehir Söğütönü-Keskin Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Söğütönü-Keskin yolunda ikinci etap çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Söğütönü-Keskin yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak Söğütönü-Keskin yolunun ilk etabında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm tamamlanıp trafiğe açıldı.

İkinci etap olan yolun Kenter sokak ile 1516. sokağa kadar olan kısmında 10 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Sıcak asfalt seriminin yapıldığı yolda bordür taşı döşeme ile Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin ağaçlandırma, OEDAŞ'ın orta refüj aydınlatması ve ESKİ ekiplerinin altyapı çalışması sürüyor. Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yol ile Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolcuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak. Ekipler çalışmalar nedeniyle sürücülerin oluşturulan alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.