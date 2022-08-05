Eskişehir haberi! Eskişehir Minibüsçüler Odası'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Minibüsçüler Odası Başkanı Coşkun Güvenç ve yönetimini makamında ağırladı. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Minibüsçüler Odası Başkanı Coşkun Güvenç ve yönetimini makamında ağırladı. Kent'te faaliyet gösteren esnaf odaları ile temaslarını sürdüren Ataç, Eskişehir Minibüsçüler Odası Başkanı Güvenç ve beraberindeki yönetimi ağırladı. Buluşmada Güvenç, Oda'nın faaliyetleri ve minibüsçü esnafının durumu hakkında Başkan Ataç'a bilgi aktardı. Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; artan akaryakıt fiyatları ve parça maliyetleri gibi nedenlerden dolayı minibüsçülerin zor zamanlardan geçtiğini dile getirdi. ANKA / Yerel Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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