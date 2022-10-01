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Eskişehir haberi | Eskişehir'e öğrenci göçü başladı

Yerel Haberler

Eskişehir haberi | Eskişehir'e öğrenci göçü başladı

Eskişehir haberler... Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı'nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı.

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı'nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı.

Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir'deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında etkisini gösteriyor. Kazandığı üniversite için şehre ilk defa gelen öğrenciler ve hali hazırda okumaya devam eden öğrencilerin kente dönmesiyle tren garında yoğunluk oluştu. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yht Yerel Haberler

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