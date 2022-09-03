Eskişehir haberi! Eskişehir'de Tarihi Geceye Melek Mosso İmzası

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sevilen sanatçı Melek Mosso birbirinden güzel şarkılarıyla muhteşem bir konsere imza attı. Sazova Parkı’nın büyülü ortamında, 50 bini aşkın Eskişehirli hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sevilen sanatçı Melek Mosso birbirinden güzel şarkılarıyla muhteşem bir konsere imza attı. Sazova Parkı'nın büyülü ortamında, 50 bini aşkın Eskişehirli hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında spordan bilime, söyleşilerden konserlere çok sayıda etkinlik düzenledi.

Etkinlikler kapsamında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Masal Şatosu yanında kurulan sahnede şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı Melek Mosso ile Eskişehirliler, son yılların en coşkulu konserinde doyasıya eğlendi.

Konseri Başkan Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, bürokratlar ve davetliler birlikte izledi.

Konser öncesi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Melek Mosso'yu sahnede tebrik eden ve çiçek hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise alanı dolduran 50 bini aşkın Eskişehirli'ye şöyle seslendi:

"Benim canım hemşehrilerim sizlerle her zaman gurur duyuyorum. Bugün de bir tarih yazdınız. Burada 50 bini aşkın hemşehrimle güzel Eskişehir'imizin kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Benim gelecek için ümit bağladığım güzel gençler. Hepsi Atatürkçü, hepsi Cumhuriyet aşığı, hepsi vatansever. Siz gençlerden asla ümitsiz olmadım ve bunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyorum. Bugün bizlerle olan sevgili sanatçımız Melek Mosso'ya çok teşekkür ediyorum. O güzel şarkıları ve sesiyle mutluluğumuzu, heyecanımızı, sevincimizi artırdı. Kendisini ve müzisyen arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Bu çiçekleri de tüm hemşehrilerim adına sunuyorum. Kurtuluşumuzun 100. yılında bu güzel görüntüler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 29 Ekim'de Sazova'da çok özel bir konserde yine görüşmek üzere."

Melek Mosso da "Sevgili Başkanımıza çok teşekkür ederim. Eskişehir'de bugün inanılmaz bir kalabalık ve inanılmaz bir güzellik var. İlginize, sevginize, desteğinize çok teşekkürler. Güzel Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Mosso, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.