Eskişehir haberi: Eskişehir'de Tarihi Bölgede Yaya Dönemi Başlıyor

Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirdiği yayalaştırma kararları ile bölgelere değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda son yıllarda turizmin önemli duraklarından biri haline gelerek yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Eskişehir’de, tarihi Odunpazarı bölgesi için UKOME tarafından alınan yayalaştırma kararı uygulaması 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirdiği yayalaştırma kararları ile bölgelere değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda son yıllarda turizmin önemli duraklarından biri haline gelerek yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Eskişehir'de, tarihi Odunpazarı bölgesi için UKOME tarafından alınan yayalaştırma kararı uygulaması 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

İmar planlarında yaya bölgesi olarak görünen tarihi Odunpazarı bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde araç trafiğine kapatılıyor. 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren bölgede yayalaşma süreci başlayacak.

"YAŞANAN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ BÖLGEDE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILMASINI ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR"

Buna göre Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar belirlenen saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi:

"Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından hayata geçirilen birbirinden değerli projeler ile bölgeyi turizm açısından çekim merkezi haline getirmiştir. Özellikle yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile şehrimize gelen turlar nedeniylede yaşanan araç ve yaya trafiği bölgede trafik düzenlemesi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İmar planlarında yaya bölgesi olarak gözüken Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile alınan karar ile 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle araç trafiğine belirli saatlerde kapatılacaktır. Buna göre 1 Nisan-31 Ekim arası saat 09.00-23.00 ile 1 Kasım-31 Mart 09.00-21.00 saatleri arasında Kemal Zeytinoğlu Caddesi (Atatürk Bulvarı- Şeyh Edebali sokak arası), Beyler sokak, Çürük Hoca sokak, Erler sokak, İnceağa sokak, Kurşunlu Cami sokak, Ortaçsokak, Özlemli sokak, Şeyh Sadık sokak, Tiryaki Hasan Paşa sokak, Arifbey sokak, Cemalciler sokak, Demirler sokak, Fırın sokak, Koca Müftü sokak, Mücellit sokak, Örencik sokak, Paşaoğlu sokak, Şirinyalı sokak ve Zeytinler sokak araç trafiğine kapalı olacaktır. Caddenin araç trafiğine kapatılması nedeniyle cadde girişindebulunan taksi durağı 1 araçlık bekleme noktası bırakılması şartıyla Atilla sokak köşesine taşınacaktır. Caddeyi kullanan 18 ve 32 numaralı minibüsler ise Devetepe-Kocatepe ve Şube sokak güzergahını kullanarak Odunpazarı'na ulaşacak. Devamında ise aynı güzergahı kullanmaya devam edecektir. Atatürk Bulvarı'ndan gelerek Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ne devam eden siyah 17 numaralı otobüsümüz ise Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ni kullanamayacağı için seferini Odunpazarı duraklarında sonlandıracaktır."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kapatılan sokaklar ve minibüs güzergahları ile ilgili detaylı bilgiye www.eskisehir.bel.tr web sitesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceklerini belirttiler.