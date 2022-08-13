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Eskişehir haberi | Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan altlarına saklanarak korunmaya çalıştı, esnaf dışarıdaki ürünlerini koruma telaşı yaşadı Bazı yerlerde ağaçlar devrildi Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kısa süreli şiddetli sağanak yağış...

Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan altlarına saklanarak korunmaya çalıştı, esnaf dışarıdaki ürünlerini koruma telaşı yaşadı

Bazı yerlerde ağaçlar devrildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kısa süreli şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşın yağmurdan etkilenmemek için koşarak kaçması kameralara yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir'in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Gün boyunca güneşli geçen havanın ardından akşama doğru yoğun bulutların gökyüzünü kaplaması ile birlikte bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcarken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı elleriyle tenteleri tutarak önlem almaya çalıştı. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan bazı yerlerde ağaçların devrildiği gözlemlendi.

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İhlas Haber Ajansı / Güvenç Açaroğlu - Yerel

Eskişehir su Yerel Haberler

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