Eskişehir haberi... Eskişehir'de Okulların Açılmasıyla Birlikte Seferler Sıklaşacak

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile birlikte tramvay sefer saatlerinde düzenlemeye gidiyor. Buna göre ESTRAM tarafından tramvaylarda sefer saatleri sıklaştırılarak yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile birlikte tramvay sefer saatlerinde düzenlemeye gidiyor. Buna göre ESTRAM tarafından tramvaylarda sefer saatleri sıklaştırılarak yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz dönemi çalışma programına geçen ESTRAM, okulların açılacağı 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle tramvay seferlerini yeniden sıklaştıracak.

Okulların açılması ile birlikte yaşanabilecek yoğunlukların minimuma indirilmesi için sefer sıklıklarını arttıran ESTRAM, tramvay seferlerini düzenledi. Tramvay sefer saatleri hakkında 11 Eylül Pazar günü itibariyle ESTRAM'ın web sitesi olan ' www.estram.com.tr' adresinden bilgi alınabilecek.