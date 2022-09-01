Eskişehir haberi! Eskişehir'de Minikler ve Veteranlar Kurtuluş İçin Sahada

Eskişehir haberi... Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen, “Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği” Osmangazi Spor Sahası’nda başladı. Şenlik kapsamında ilk kez açık alanda hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında yaş almış vatandaşlar ve torunları yan yana sahalarda ter dökmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen, "Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği" Osmangazi Spor Sahası'nda başladı. Şenlik kapsamında ilk kez açık alanda hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında yaş almış vatandaşlar ve torunları yan yana sahalarda ter dökmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel etkinlikler "Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği" ile başladı. 2 Eylül'de tamamlanacak olan şenlikte ilk kez açık alanda basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor.

Osmangazi Spor Sahası'nda 31 Ağustos- 2 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan şenliğin ilk gününde minikler hentbolda ter döktüler. 28 hentbol karşılaşmasının yapılacağı şenlikte miniklerden 11, veteranlardan ise 4 takım mücadele ediyor. Karşılaşmalar sabah 09.00-11.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında oynanıyor.

Voleybolda ise 8 minik takım ile 4 veteran takım 18 karşılaşma yapacak. Maçlar 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kanlıkavak Basketbol Sahası'nda ise basketbol heyecanı yaşanıyor. 16 karşılaşmaya sahne olacak mücadelelerde 12 minik basketbol takımı ile 4 veteran takım, 17.00-18.00 saatleri arasında ter döküyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği'ne tüm Eskişehirlileri davet ederek, "Bu özel şenlik 2 Eylül Cuma günü 16.00'da Kanlıkavak Parkı mevkiinde 100. Yıl Sporcu Yürüyüşü ve ardından saat 17.00'de Osmangazi Spor Sahası'nda minikler ve veteranlar gösteri maçları sonrası ödül töreni ile tamamlanacak" açıklaması yaptı.