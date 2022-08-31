Eskişehir haberi... Eskişehir'de Büyük Zaferin 100. Yılında Görkemli Kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği zafer yürüyüşü, konser, flyboard, ışık gösterileri, fener alayı ve havai fişek gösterileri eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Büyük zaferin 100. yılında resmi törenlerin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk olarak Ulus Anıtı önünden başlayan "Zafer Yürüyüşü" büyük bir katılımla başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşte Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan basın açıklaması sonrası yürüyüşe geçildi. "Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye" yazılı pankart ve açılan dev Türk bayrağı ile yürüyüşe geçen binlerce Eskişehirli, marşlar eşliğinde yürüdü. Yağışa rağmen büyük bir katılımla yapılan yürüyüş, Adalar Porsuk Bulvarı'nda tamamlandı.

Akşam saatlerinde ise Adalar Porsuk Çayı üzerinde kurulan yüzer duba üzerinde müzik dinletisi gerçekleştirildi. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserin yanı sıra Porsuk Çayı'nda yapılan flayboard gösterisi ile bayram heyecanı ikiye katlandı.

Eskişehirliler'in büyük ilgi gösterdiği diğer bir etkinlik ise "Fener Alayı" oldu. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan on binlerce Eskişehirli'ye Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Köprübaşı başta olmak üzere, Adalar Porsuk Bulvarı ve köprüler insan seline dönüşürken, Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinden başlayarak bot ve gondollarla yapılan geçiş sırasında çalınan marşlarla Eskişehirliler büyük coşku yaşadı.

Işık gösterileri, meşaleler ve marşlar eşliğinde yapılan Fener Alayı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve belediye meclis üyeleri bot üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Porsuk Çayı kenarında ve köprülerde ellerinde Türk bayraklarıyla bulunan Eskişehirliler'e seslenen Başkan Büyükerşen, "Sevgili hemşehrilerim yüreğimin derinliklerinden gelen sevgi ve coşkuyla bayramınızı kutluyorum. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sizler ve Eskişehir bir aşktır bizim için. Sizin Belediye başkanınız olmak ne kadar güzel bir duygu. 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimiz nice yüz yıllara ulaşsın" dedi.

Fener Alayı'nın ardından geceyi aydınlatan ve Zafer Bayramı'nı şehrin semalarına yansıtan havai fişek gösterileri ile kutlamalar tamamlandı.