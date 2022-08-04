Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir'in Yapay Plajı Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı 2022 yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Plaja yurt içi ve yurt dışından turistler de geliyor.

Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin beğenisini toplayan ve geçen yıllarda da yoğun ilgi gören Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yapay plajı, bu yaz döneminde de ilgi odağı oldu. Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile ilk örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar, sıcak havaların tadını 3 Haziran itibariyle Kentpark'ta çıkarmaya başladı. 2022 yaz sezonunun başladığı 3 Haziran'dan 1 Ağustos tarihine kadar olan dönemde 10 bin 242 kişinin yararlandığı Kentpark Plajı, Eskişehir'de deniz turizmi adına imkan sundu. Plaj içerisinde bulunan olimpik havuzdan da 727 misafir yararlandı. 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, Eskişehirlilerin yanı sıra bölge illeri, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini görüyor.

"BOZKIRIN ORTASINDA DENİZ HAVASI ALMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar plaj ve havuzda serinlerken, boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapıyor. Plaj suyu kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirten yetkililer, plajın haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirtti. Plajı beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, "Bozkırın ortasında deniz havası almak çok büyük bir ayrıcalık. Özellikle bu yaz tatili döneminde tatile gitme imkanı olmayanlar için güzel bir alternatif. Sevdiklerimizle geldik ve çok eğlendik. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.