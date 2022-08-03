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Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir'in Milli Kanocusu Avrupa Arenasında

Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir'in Milli Kanocusu Avrupa Arenasında

Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün Milli Takım sporcusu Mehmet Ali Duman, 18 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.

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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım sporcusu Mehmet Ali Duman, 18 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

EBB Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım sporcusu Duman, 18 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya için kürek çekecek.

Duman hedefinin, Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'ye hem de Eskişehir'e madalya gururu yaşatmak olduğunu belirterek, EBB Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile EBB Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Eskişehir Almanya gençlik Yerel Haberler

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