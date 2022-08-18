Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir'den Çiftçilere Böcek İlacı Desteği

Eskişehir habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 mahalledeki 3 bin 558 dekarlık alanda çayır tırtılının ayçiçeğinde zarara sebep olması nedeniyle çiftçilere böcek ilacı desteği verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 mahalledeki 3 bin 558 dekarlık alanda çayır tırtılının ayçiçeğinde zarara sebep olması nedeniyle çiftçilere böcek ilacı desteği verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ağır maliyetler karşısında zorlanan üreticiler için başlattığı atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi ve hasat desteği gibi çalışmaları devam ederken, ürünlerin korunmasına yönelik destek çalışmaları da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Ziraat Odası iş birliği ile yapılan çalışma kapsamında çayır tırtılı zararlısına karşı etkin mücadele için çiftçilere böcek ilacı desteği sağlandı.

İlaç dağıtımına, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, belediye görevlileri ve çiftçiler katıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, "Temmuz ayının ilk haftalarında, Eskişehir'de bazı bölgelerde görülen çayır tırtılı zararlısının ayçiçeğinde tahribata sebep olduğu ve çiftçimizin bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Konu ile ilgili çalışma ve araştırmalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası, en fazla zararın Beyazaltın mahallesinde yaşandığını, bununla birlikte Kozlubel, Kızılcaören, Yakakayı ve Yukarıkartal mahallelerinde de ayçiçeği bitkisinde zarar görüldüğünü tespit ettiğini bildirmiştir. Bu kapsamda Tepebaşı Ziraat Odası ile işbirliği yapılarak, bu bölgelerde ayçiçeği yetiştiren çiftçilerin, zarara uğrayan 3558 dekarlık arazisinde çayır tırtılı ile mücadele edebilmeleri için, Deltamethrin etken maddeli 200 litre İnsektisit (böcek ilacı) dağıtılmıştır. Bu çalışma kapsamında Beyazaltın'da 18, Kozlubel'de 10, Yukarıkartal'da 8, Kızılcaören'de 2 ve Yakakayı'da 1 çiftçiye olmak üzere 39 çiftçiye destek olunmuştur" dedi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Çayır tırtılı zararlısına karşı böcek ilacı desteği çok yerinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Verilen destek nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden çiftçiler ise "Ürünlerimizde görülen çayır tırtılı zararlısına karşı verdiğimiz mücadelede bize destek olan Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dediler.