Eskişehir haberi! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 20. Yaşını Kutluyor

Eskişehir yerel yerel haberine göre 20’nci yaşını kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2022-2023 sezonu öncesi pasta keserek yeni dönemin startını verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatçılara ve sanatseverlere güzel bir sezon olmasını diledi.

20'nci yaşını kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2022-2023 sezonu öncesi pasta keserek yeni dönemin startını verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatçılara ve sanatseverlere güzel bir sezon olmasını diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2022-2023 sezonunda vereceği özel konserlerde sanatseverlerle buluşacak. Eskişehirlileri klasik müzikle tanıştıran, genç yeteneklerin keşfinde ve istihdamında önemli kaynaklardan biri olan Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılında, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde pasta keserek yeni sezonun startını verdi. Pasta kesimine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu Üyesi Yener Büyükerşen, Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gülriz Germen, Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Şef Ender Sakpınar ile Senfoni Orkestrası sanatçıları katıldı.

"YENİ SEZONDA DA BAŞARILARINIZIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ BİLİYOR, SİZLERE VE SANATSEVERLERE GÜZEL BİR SEZON OLMASINI DİLİYORUM"

Büyükerşen, zorluklar içerisinde kurulan Senfoni Orkestrası'nın 20 yıldır çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Senfoni Orkestramız, 2002 yılından bu yana şehrimizin kültür sanat hayatına yön veriyor. 20 yıldır seslendirdiğiniz eşsiz eserler halkımızla buluşuyor. Sadece Eskişehir değil ülkemizin dört bir yanından sanatseverler konserlerimize katılım sağlıyor. Yeni sezonda da başarılarınızın artarak devam edeceğini biliyor, sizlere ve sanatseverlere güzel bir sezon olmasını diliyorum" dedi.