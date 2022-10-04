Eskişehir haberi! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Cumhuriyet Kupası' Heyecanı Başladı Yerel Haberler Eskişehir yerel haberi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Belediye Çalışanları Cumhuriyet Kupası”, ESKİ futbol sahasında başladı. Turnuvada belediye çalışanlarından oluşan 13 takım, şampiyonluk mücadelesi verirken, ilk gün karşılaşmalarında 2 maçta toplam 13 gol atıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Belediye Çalışanları Cumhuriyet Kupası", ESKİ futbol sahasında başladı. Turnuvada belediye çalışanlarından oluşan 13 takım, şampiyonluk mücadelesi verirken, ilk gün karşılaşmalarında 2 maçta toplam 13 gol atıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Belediye Çalışanları Cumhuriyet Kupası", açılış maçlarıyla başladı. Turnuvada Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, ESKİ ve ESTRAM personelinden oluşan 13 takım, toplam 30 karşılaşma yapacak. Heyecan, 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek final maçı ve ödül töreni ile tamamlanacak. Belediye çalışanlarının yeşil sahada ter döktüğü turnuvanın ilk maçları büyük heyecana sahne oldu. Çalışanların sporun rekabetçi ve aynı zamanda fair play ruhuna uygun şekilde mücadele ettiği ilk karşılaşmalar; EBB Park Bahçeler: 3- Tepebaşı Zabıta: 2, ESKİ Atıksu: 4 - ESTRAM: 4 skorlarıyla sonuçlandı. Turnuva, ESKİ futbol sahasında yarın saat 16.00'da Odunpazarı Park Bahçeler - Büyükşehir Belediyesi, saat 17.30 Büyükşehir Belediyesi Ulaşım - ESKİ Şebeke maçlarıyla devam edecek. Kaynak: ANKA / Yerel Cumhuriyet Eskişehir Futbol Yerel Haberler

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