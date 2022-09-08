Eskişehir haberi... CHP'li Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci tesislerini de gezen Akın, “Yılmaz Hocamızın çevreyi koruyan projeleri, tüm ülkeye çok güzel bir örnektir. Eskişehir bozkırın ortasında bir vahadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci tesislerini de gezen Akın, "Yılmaz Hocamızın çevreyi koruyan projeleri, tüm ülkeye çok güzel bir örnektir. Eskişehir bozkırın ortasında bir vahadır" dedi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin düzenlediği "İkinci Yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Enerji Politikaları" adlı söyleşiye katılmak üzere Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti.

Büyükerşen'in Akın'ı makamında ağırladığı ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Suat Yalnızoğlu ve Seyit Yıldızhan ile Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar da katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Büyükerşen tarafından Akın'a Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi hediye edildi.

Ziyaret sonrası Büyükerşen ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri'nde inceleme gezisi yaptı.

Başkan Büyükerşen, tesislerde kentin evsel atıklarını enerjiye dönüştürülerek 95 bin hanenin kullanımına denk gelen elektrik üretimi yapıldığını belirtti.

Büyükerşen ayrıca elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısı ile de tesiste bulunan seralarda yüzbinlerce bitki yetiştirildiğini kaydetti. Büyükerşen, "Geçmişte düzensiz depolama olarak kullanılan alanın, insana, çevreye ve tüm canlılara verdiği zararı Eskişehirliler çok yakından bilirler. Bugün ise, 2010 yılında hizmete alınan Düzenli Depolama Tesisimiz ile 2017'de yapımı tamamlanan Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerimiz sayesinde, kötü görüntüler ortadan kalktığı gibi çevre sağlığı korunarak hem elektrik üretiliyor, hem de buradaki seralarda bitkiler yetiştiriliyor. Enerji için ülkemizde çevreye ve insan sağlığına büyük zararı olan kömürlü termik santraller başta olmak üzere zarar veren projeler yerine, bu gibi çevre dostu tesisler yapılmalıdır" dedi.

Atıklardan elektrik üretimi ve devamında seralarda bitki yetiştirilmesinin çok anlamlı olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Yılmaz Hocamızın çevreyi önceleyen, koruyan projeleri tüm ülkeye örnektir. Bu tesisler bize çevrenin korunarak da enerji üretilebildiğini, hatta seralarda bitki yetiştirilmesi ile bir adım daha öteye geçtiğini göstermektedir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere emek verenlere teşekkür ederim. Eskişehir bugün bozkırın ortasında bir vahadır, bir örnektir. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gezi sonunda Başkan Büyükerşen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'a serada yetiştirilen çiçek ve muz hevengi hediye etti. Park Bahçeler ile Bakım Onarım Atölyelerini de gezen Ahmet Akın, belediyenin kendi imkanları ile yaptığı çalışmaları, özellikle seralarda muz ağacı yetiştirilmesi düşüncesini çok beğendiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, misafirperverliği nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.