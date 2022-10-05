Eskişehir haberi... At binme heyecanı Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sağladığı binicilik imkanları ile Eskişehirli çocukların ata binme keyfine ev sahipliği yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde "Atla Tanışma Etkinliği" ve " Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" programları çerçevesinde çocuklar ata binmenin keyfini yaşıyor. Merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde ata binmeyi öğrenen çocuklar bu ayrıcalığın keyfini çıkartıyor. Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere gerekli bilgileri aktardıktan sonra atları tanıtan ve biniş tecrübesi yaşatan merkez yetkilileri de çocukların atlar ile çok güzel bağlar kurduklarını ifade ediyor. Ata binen çocuklar da mutlu olduklarını belirtirken, aileler de Tepebaşı Belediyesi'ne sağlanan hizmetten ötürü teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR