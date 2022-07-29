Eskişehir haber | Tepebaşı'nda Pet Bakım ve Eğitim Kampı İptal Edildi
Eskişehir haberler: Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı mücbir sebeplerden dolayı iptal edildi.
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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı mücbir sebeplerden dolayı iptal edildi.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla 30-31 Temmuz'da Kızılay Hasırca Kamp Alanı'nda düzenlenecek Pet Bakım ve Eğitim Kampı'nın mücbir sebeplerden dolayı iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, Eskişehirlileri doğa ile buluşturacak etkinliklere ilerleyen günlerde devam edileceğini belirtti.
ANKA / Yerel