Eskişehir haber | Tepebaşı'nda Pet Bakım ve Eğitim Kampı İptal Edildi Eskişehir haberler: Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı mücbir sebeplerden dolayı iptal edildi. Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı mücbir sebeplerden dolayı iptal edildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla 30-31 Temmuz'da Kızılay Hasırca Kamp Alanı'nda düzenlenecek Pet Bakım ve Eğitim Kampı'nın mücbir sebeplerden dolayı iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, Eskişehirlileri doğa ile buluşturacak etkinliklere ilerleyen günlerde devam edileceğini belirtti. ANKA / Yerel Tepebaşı Kızılay Yerel Haberler

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