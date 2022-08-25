Eskişehir haber... Tepebaşı'nda Özel Bireylere Yönelik Binicilik Eğitimleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerine devam ediyor. Ata binmenin keyfini yaşayan özel bireylerin kas gelişimine olumlu katkı sağlanırken aileler de memnuniyetini dile getirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi'nde uzman gözetmenler eşliğinde at binen özel bireyler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireylerin aileleri, "Uzun süredir ata binen çocuklarımızda gelişim var. İlk önceleri kendi başına ata binemeyen çocuğumuz, destek olmaksızın devam ediyor. Çok memnunuz ve epeyce ilerleme sağladık. Yavaş yavaş olumlu katkıları oluyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

Adaptif binicilik eğitimleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.