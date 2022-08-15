Haber : Eskişehir haber: Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber: Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor

Eskişehir haber: Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor

Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Bu kapsamda çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında halk oyunları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Bu kapsamda çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında halk oyunları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, açtığı kurslar ile çocuklara hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen yaz kurslarından halk oyunları da çocukların ilgisi ile devam ediyor. Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'de düzenlenen halk oyunları kursu, 24 çocuk ile gerçekleştiriliyor. Kursa katılan 7-14 yaş arası çocuklar, zeybek, Üsküp yöresi, Eskişehir yöresine ait halk oyunlarını öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa Hattı'na ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel

Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title