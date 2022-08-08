Eskişehir haber | Tepebaşı Belediyesi'nin Gençlere Yönelik 'Kentçizer Atölyesi' Başladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi ile katılımcılar, kentin farklı noktalarında çizimler yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kentçizer Atölyesi de "yerinde, anında ve zamanında, kenti kağıda aktarma" olarak bilinen çalışma ile kent çizimlerine ev sahipliği yapıyor. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı'nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor. Ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile son bulacak atölyede, 15 yaş ve üzeri katılımcılar yer alıyor. Zeynep Gül Bağan'ın eğitmenliğindeki atölyede katılımcılar, ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'in çizimlerini yaptı.

Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.