Eskişehir haber | Tepebaşı Belediyesi'nden Perseid Meteor Yağmuruna Özel Etkinlik Eskişehir haberi: Tepebaşı Belediyesi, Musaözü Tabiat Parkı’nda Perseid meteor yağmurunun doğa içinde izleneceği bir etkinlik gerçekleştirecek. Tepebaşı Belediyesi, Musaözü Tabiat Parkı'nda Perseid meteor yağmurunun doğa içinde izleneceği bir etkinlik gerçekleştirecek. Tepebaşı Belediyesi Perseid meteor yağmurunun izleneceği özel bir etkinlik gerçekleştirecek. Katılımcılar, 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Musaözü Tabiat Parkı'nda gökyüzünde eşsiz bir şölene tanıklık edecek. Ulus Anıtı önünden hareket edilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, duyuru görselinde bulunan QR kodu okutarak kayıt formuna ulaşabilecek. Etkinlik sonrasında dönüş için gece saat 24.00'te ve 03.00'te araç kaldırılacak. Ulaşımın kontenjanla sınırlı olacağı Perseid meteor yağmuru gözlemi için detaylı bilgiye 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan ulaşılabilecek. ANKA / Yerel Tepebaşı Yerel Haberler

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