Eskişehir haber | Odunpazarı Zabıtası'ndan 'Merdiven Altı Uçan Balon Üretimine' Baskın

Eskişehir haberleri... Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merdiven altı uçan balon üretimi yapılan bir eve düzenlediği baskında, balonların içine helyum yerine konulmak üzere hazırlanan yanıcı kimyasal bileşimlere el konuldu.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merdiven altı uçan balon üretimi yapılan bir eve düzenlediği baskında, balonların içine helyum yerine konulmak üzere hazırlanan yanıcı kimyasal bileşimlere el konuldu.

21 Ağustos Pazar günü saat 09.10 sularında Yıldıztepe Polis Merkezi Amirliği'ne Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'ta bir evde 'fason balon' imalatı yapıldığı, balonların içlerine helyum yerine alüminyum talaşı ile kostik olarak tabir edilen yanıcı bir kimyasal birleşim konulduğu ihbarı yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 'merdiven altı' olarak tabir edilen imalathaneye Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ardından da Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine intikal eden Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemelerde 11 varil içerisinde 200 kg alüminyum talaş ve kostik çözeltilerin bulunduğu varillerden numune aldı. Ekipler, başsavcının talimatı ile olay yerinde bulunan yaklaşık 15 kg ağırlığındaki alüminyum talaş ve 3 paket içinde toplam 70 gr ağırlığındaki 'kostik' olarak tabir edilen lavabo açıcılarına el koydu. Kostik çözeltilerin bulunduğu variller ile evde bulunan yaklaşık 3000 balon, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek için ev sahibine yediemin olarak teslim edildi.