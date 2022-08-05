Eskişehir haber... Odunpazarı'nda Seramik Pişirim Teknikleri Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen 6'ncı Uluslararası Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda konser de verildi oyun gösterimi de yapıldı.

Çalıştay da bir tarafta Sorkun'dan gelen çömlekçiler diğer tarafta da çalıştaya katılan seramik sanatçıları ve bilim insanları çalışmalarını yürüttü. Çalıştayda, her sene olduğu gibi gelenek ile sanat ve bilim bir araya geldi. Vatandaşlar, sanatçıların gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı. İran, Hindistan ve Türkiye'nin birçok ilinden toplam 10 sanatçı ve bilim insanının ağırlandığı çalıştayda, sanatçılar gün içinde Raku ve Sagar Pişirim Tekniği'ni uyguladı.

İkinci günün akşamında Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri konser verirken, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 'Pop Sahne' adlı oyunu oynadı. Kağıt fırının yakıldığı çalıştayda, ateşin toprakla dansı izleyenleri büyüledi.