Eskişehir haber | Odunpazarı Belediyesi Personeline Sağlık Taraması

Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, İş Sağlığı ve iş Güvenliği Birimi gözetiminde ana hizmet ve ek binalar da dahil olmak üzere Fen İşleri Şantiyesi'nde görev yapan yaklaşık 130 personele yaptıkları işlere uygun olarak sağlık taraması gerçekleştirdi.

Odunpazarı AŞ. tarafından organize edilen sağlık taraması, mobil araç ile pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Taramada, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulması amaçlandı. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.