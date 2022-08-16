Eskişehir haber: Odunpazarı Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Drama Dersleri Sürüyor

Eskişehir yerel yerel haberine göre Odunpazarı Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik yaşama geçirdiği Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında katılımcılara drama eğitimi veriliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yaşama geçirdiği Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında katılımcılara drama eğitimi veriliyor.

Belediye'nin merkezinde verilen drama eğitimlerinde özel eğitime gereksinimi olan çocuklar yavaş ve dikkatli şekilde yönlendirilerek basit hikayeleri oynamaya hazır duruma geliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen yaratıcı drama eğitiminin özel eğitim gereksinimi olan bireylerin öğrenme süreçlerinde ve kendilerini ifade etmelerine katkı sağladığını söyleyen yetkililer, eğitimde dramanın kullanılmasıyla, merkez müdavimlerinin kendilerine güven duymayı öğrenerek bir gruba dahil olmanın getirdiği tatmini yaşadıklarını belirtti.

Engelli raporu olan tüm özel gereksinimli bireyler Yenikent Mahallesi, Nejdet Yıldırım Sokak Seramik Park içinde bulunan merkeze giderek ön kayıt işlemini yapabilir. Drama dersleri ile ilgili bilgi almak isteyenler ise 0 222 227 86 38 numaralı irtibat telefonundan ilgililere ulaşabilir.