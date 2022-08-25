Eskişehir haber! Odunpazarı Belediyesi İleri Yaştaki Yurttaşlar İçin Piknik Düzenledi

Eskişehir haberi... Odunpazarı Belediyesi, ileri yaştaki yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile yürütüyor. Emek Mahallesi Zümrüt Park ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri koca çınarlar için çeşitli aktivite ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Son olarak Emek Mahallesi’nde bulunana Koca Çınar Yaşam Merkezi, ileri yaştaki yurttaşlar için Orman Fidanlığı’nda piknik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, ileri yaştaki yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile yürütüyor. Emek Mahallesi Zümrüt Park ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri koca çınarlar için çeşitli aktivite ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Son olarak Emek Mahallesi'nde bulunana Koca Çınar Yaşam Merkezi, ileri yaştaki yurttaşlar için Orman Fidanlığı'nda piknik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi 1 ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi 2'de kıdemli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ile çalışmalarına gezileri de ekleyen Koca Çınar Yaşam Merkezleri, gezi ve piknikler düzenliyor. Son olarak Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, kıdemli vatandaşlar için Orman Fidanlığı'nda piknik yaptı. Müzik dinleyen, birlikte bağlama çalıp türkü söyleyen, oyunlar oynayan koca çınarlar, gün boyu eğlendi.

Yaşadıkları eğlenceli dakikaları kayıt altına alan koca çınarlar, düzenlenen bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen koca çınarlar, kendileri için bu etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.