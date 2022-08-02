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Eskişehir haber: Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada

Eskişehir haber: Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada

Eskişehir haberi: Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün Paralimpik Takımı milli yüzücüleri, Konya’da bu yıl 5’inci kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalyayı hedefliyor.

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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı milli yüzücüleri, Konya'da bu yıl 5'inci kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden 6 bine yakın sporcunun katılımının beklendiği müsabaka, 9 ile 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Şampiyona'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları; Sümeyye Boyacı, Ömer Onur İnci ve Baran Doruk Şimşek yarışacak.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda; 19 spor, bir geleneksel gösteri ve dört de paralimpik olmak üzere toplam 24 spor branşında mücadele verilecek. Şampiyona'da Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular, hedeflerinin eve madalyayla dönmek olduğunu belirtti.

ANKA / Yerel

Eskişehir gençlik Konya Yerel Haberler

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