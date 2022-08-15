Eskişehir haber! Eskişehirli Milli Sporcu Almanya'da Yarışacak

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı milli sporcusu Mehmet Ali Duman, 18-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası’na katılmak üzere Milli Takım’la birlikte Almanya’ya gitti.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı milli sporcusu Mehmet Ali Duman, 18-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Milli Takım'la birlikte Almanya'ya gitti.

Faaliyet gösterdiği branşlarda milli takımlara sporcu göndermeyi sürdüren Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün yatırımları kendisini gösterirken, kanoda Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışlar 18 Ağustos'ta başlıyor. Son olarak Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan milli kanocu Mehmet Ali Duman, Avrupa Şampiyonası hazırlık dönemini tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım sporcusu Duman, 18-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesi Sakarya'da düzenlenen Milli Takım Kampı'na katıldı. Verimli bir kamp dönemi geçiren başarılı genç sporcu, Milli Takım kafilesi ile birlikte şampiyonanın düzenleneceği Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

"ESKİŞEHİR'İ VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

18 Ağustos'ta başlayacak olan şampiyonaya hazır olduğunu belirten Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım sporcusu Mehmet Ali Duman, "Çok verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Eskişehir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Her daim yanımda oldukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen ve antrenörlerimize çok teşekkür ederim. Amacım en iyi derecelere ulaşmak" dedi.

23 yaş altı olan milli kanocu Duman, Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden en genç isimler arasında yer alıyor.