Eskişehir haber... Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlandı

Eskişehir yerel haberine göre Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen, “Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği” Osmangazi Spor Sahası’nda yapılan gösteri maçları ile tamamlandı. Karşılaşmalar ilklere sahne olurken, düzenlenen 100. Yıl Sporcu Yürüyüşü de izleyenler tarafından beğeni topladı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen, "Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği" Osmangazi Spor Sahası'nda yapılan gösteri maçları ile tamamlandı. Karşılaşmalar ilklere sahne olurken, düzenlenen 100. Yıl Sporcu Yürüyüşü de izleyenler tarafından beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği'nde ilkler yaşandı. Osmangazi Spor Sahası'nda yapılan şenlikte ilk kez açık alanda hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında aktif spor hayatını tamamlamış usta sporcular, torunları yaşındaki minik sporcularla birlikte yan yana ter döktüler. Hentbol branşında da Türkiye'nin ilk milli hentbolcuları minik sporcularla yan yana gösteri maçı yaptılar.

16 TAKIM 16 MAÇTA MÜCADELE VERDİ

Açık sahadaki mücadelelerde hentbolda minikler ve veteranlar olmak üzere 15 takım 28 müsabakada karşılaştı. Voleybolda ise minik ve veteran 12 takım 18 karşılaşma yaptı. Kanlıkavak Basketbol Sahası'nda ise basketbolda minikler ve veteranlarda 16 takım 16 maçta mücadele etti. Gösteri maçları ve sertifika töreni öncesinde, Kanlıkavak Parkı mevkiinde 100. Yıl Sporcu Yürüyüşü yapıldı. Bando EsEs'in çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen sporcuları vatandaşlar da alkışları ile destekledi. Yürüyüş sırasında Porsuk Çayı'nda kanocular da Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla yürüyerek, kurtuluşun 100. yılını kutlayan 7'den 70'e yüzlerce sporcu Osmangazi Spor Sahası'nda yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşün ardından Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği'nin final bölümünde minikler ve veteranlar gösteri maçları yapıldı. Düzenlenen kapanış ve belge dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Cengiz Özdemir, Satınalma Dairesi Başkanı Rüstem Barın, Espark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık, bürokratlar, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Vekili Figen Kahya tüm sporculara tebrik ederek, "Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ederim" dedi.

Konuşmaların ardından sporculara katılım belgeleri verildi.