Bilecik haberi | Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 370'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 370'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 195 adet artarak, 74 bin 370'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 35 bin 611 adeti otomobil, 12 bin 753 adeti kamyonet, 11 bin 617 adeti traktör, 8 bin 841'i motosiklet, 3 bin 245 adeti kamyon, bin 78 adeti minibüs, 894 adeti otobüs, 331 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230'a ulaştı. - BİLECİK