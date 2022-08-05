Eskişehir haber: Eskişehir'de Spor Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da açık alan sporlarını öne çıkararak vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla 11 farklı parkta düzenlediği spor etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 2022 yaz dönemi tamamlanan egzersizlere sabah ve akşam olmak üzere 2 bin 200 vatandaş düzenli olarak katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla yıllardır sürdürdüğü ve bir gelenek haline gelen parklarda spor etkinlikleri, bu yıl da devam etti. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirlileri açık havada spor yapmanın keyfini yaşattığı etkinlikler, hafta içi dört gün boyunca düzenli olarak sabah ve akşam saatlerinde yapıldı. Sabah 09.00-10.00 ile akşam 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan etkinliklerde, egzersiz programlarına katılan vatandaşlar açık havada sağlıklı şekilde spor yapma imkanı yakaladı.

SPOR ETKİNLİKLERİNE 2 BİN 200 VATANDAŞ KATILDI

Uzman antrenörler tarafından yaptırılan spor aktiviteleri Büyük Anıtpark (Şarhöyük), Kum Saha Park (Yenibağlar), Uluönder Göletli Park, Abdülcemil Kırımoğlu Parkı( Batıkent), Beşevler Parkı( Ertuğrulgazi), Kardelen Spor Parkı (Vişnelik), Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı (Ihlamurkent), Seramik Park( Yenikent), Osmangazi Spor Sahası, Aydın Arat Parkı (Kurtuluş) ve Kentpark'ta (Şeker) gerçekleştirildi. Her yaştan Eskişehirlinin yoğun ilgi gösterdiği parklarda spor etkinliklerine 2 bin 200 vatandaş düzenli katılım sağladı. 8 Haziran'da başlayan çalışmaların 2022 yılı yaz dönemi tamamlanırken, gelecek yaz döneminde parklarda spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Açık havada parklarda spor yapma imkanı vermesi nedeniyle EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden vatandaşlar, "Sabah ve akşam saatlerinde yapılan spor aktivitelerini kaçırmadan takip ettik. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir dönem geçirdik. Spor eğitmenlerimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl da devamını dileriz" dedi.