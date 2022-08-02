Eskişehir haber | Eskişehir'de 'Şatoda Müzik' Etkinlikleri Sürüyor Eskişehir haberler: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nun çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla düzenlediği ‘Şatoda Müzik’ etkinlikleri devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nun çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla düzenlediği 'Şatoda Müzik' etkinlikleri devam ediyor. EBB tarafından 'Şatoda Müzik' etkinlikleri kapsamında açık havada düzenlediği, 'Oda Müziği Konseri' çocuk ve yetişkin sanatseverlerle buluştu. Konserde; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Zeynep Duru Sertoğlu viyola, Gupse Şevval Aydın ise viyolonsel ile Bach, Vieuxtemps, Beethoven ve Clarke'ın eserlerini icra etti. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen konser, yurttaşların beğenisini topladı. Masal Şatosu yetkilileri yeni etkinliklerin çocuk ve yetişkinlerle buluşmaya devam edeceğini belirtti. ANKA / Yerel Eskişehir Yerel Haberler

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