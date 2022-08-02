Eskişehir haber | Eskişehir'de 'Şatoda Müzik' Etkinlikleri Sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber | Eskişehir'de 'Şatoda Müzik' Etkinlikleri Sürüyor

Eskişehir haber | Eskişehir'de 'Şatoda Müzik' Etkinlikleri Sürüyor

Eskişehir haberler: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nun çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla düzenlediği ‘Şatoda Müzik’ etkinlikleri devam ediyor.

 - Güncelleme:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Masal Şatosu'nun çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla düzenlediği 'Şatoda Müzik' etkinlikleri devam ediyor.

EBB tarafından 'Şatoda Müzik' etkinlikleri kapsamında açık havada düzenlediği, 'Oda Müziği Konseri' çocuk ve yetişkin sanatseverlerle buluştu. Konserde; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Zeynep Duru Sertoğlu viyola, Gupse Şevval Aydın ise viyolonsel ile Bach, Vieuxtemps, Beethoven ve Clarke'ın eserlerini icra etti. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen konser, yurttaşların beğenisini topladı.

Masal Şatosu yetkilileri yeni etkinliklerin çocuk ve yetişkinlerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

ANKA / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title