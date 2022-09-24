Eskişehir haber... Eskişehir'de 'Nitelikli Cinsel Saldırı' Suçlamasıyla Açılan Davanın Üçüncü Duruşması 27 Eylül'de

Eskişehir'de müteahhit firması sahibi N.Ü.'nün 6 Aralık 2021 tarihinde 21 yaşındaki kadına "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması 27 Eylül'de yapılacak.

Olay ile ilgili iddianame, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde hazırlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü de davaya müdahil oldu. Sanık N.Ü., "nitelikli cinsel saldırı" ile suçlandı.

İddianameye göre, sanık N.Ü.'nün kadını ev göstermek bahanesiyle olay yerine getirdiği burada üzerine atılı suçu işlediği, kadının şikayetçi olduğu belirtildi. Kadının şikayetinin ardından sanık N.Ü. gözaltına alındı. Bir gün gözaltında kalan N.Ü., 7 Aralık 2021 tarihinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddianameye göre N.Ü., suçlamaları kabul etmedi.

Yargılamanın ilk duruşması 10 Mart 2022'de, ikinci duruşması ise 24 Mayıs 2022'de yapıldı. Yargılamanın üçüncü duruşması 27 Eylül'de yapılacak.