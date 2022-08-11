Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Söğütönü-Keskin Yolunda Çizgi Boyama Çalışması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Söğütönü-Keskin yolunda ilk etap çalışmaları tamamlanırken, yolda çizgi boyama çalışması yürütüldü.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, imar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatması planlanan Söğütönü-Keskin yolunun; Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan ilk bölümü tamamlanmıştı. Toplamda 2 bin 400 metre olan Tepebaşı ilçesi Söğütönü-Keskin yolunun ikinci etap yapım çalışmaları sürerken, EBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tamamlanan etapta yol çizgi boyama çalışmaları yürüttü.

Çalışmaların yaz döneminde il genelinde devam edeceğini belirten EBB yetkilileri, sürücüleri de çalışma yapılan alanlarda trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.