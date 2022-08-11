Haber : Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Söğütönü-Keskin Yolunda Çizgi Boyama Çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Söğütönü-Keskin Yolunda Çizgi Boyama Çalışması

 - Güncelleme:
Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Söğütönü-Keskin Yolunda Çizgi Boyama Çalışması

Eskişehir haber... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) Söğütönü-Keskin yolunda ilk etap çalışmaları tamamlanırken, yolda çizgi boyama çalışması yürütüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Söğütönü-Keskin yolunda ilk etap çalışmaları tamamlanırken, yolda çizgi boyama çalışması yürütüldü.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, imar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatması planlanan Söğütönü-Keskin yolunun; Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan ilk bölümü tamamlanmıştı. Toplamda 2 bin 400 metre olan Tepebaşı ilçesi Söğütönü-Keskin yolunun ikinci etap yapım çalışmaları sürerken, EBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tamamlanan etapta yol çizgi boyama çalışmaları yürüttü.

Çalışmaların yaz döneminde il genelinde devam edeceğini belirten EBB yetkilileri, sürücüleri de çalışma yapılan alanlarda trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

ANKA / Yerel

Eskişehir Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title