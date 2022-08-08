Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Ekipleri, Söğüt-Uludere Yolundaki Çalışmalarına Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri tarafından, Söğüt-Uludere yolundaki ilk etap çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılırken, ikinci aşama çalışmaları nedeniyle ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı.

EBB ekipleri, Aşağı Söğütönü Mahallesi Söğüt-Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak Söğüt-Uludere yolunda Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm, 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı. Yolda altyapı freze traşlama, PMT (plentmiks temel) sıkıştırma ve serim çalışması yapan ekipler, altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt seriminin ardından yolun tamamlanan kısmınını da 10 Ağustos itibariyle trafiğe açmış olacak.

Ekipler yolda ikinci etap çalışmasının da başlayacağını ve bu nedenle geçici bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Söğüt-Uludere Yolu üzerinde devam etmekte olan yol genişletme çalışmaları kapsamında, Söğüt-Uludere yolunun Kenter Sokak ile 1516. Sokağa kadar olan kısmı 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle geçici bir süre trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler Aktürk Sokak, Kenter Sokak, 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak üzerinden Yaşamkent ile Keskin ve Uludere Mahallelerine ulaşım sağlayabileceklerdir. Toplu taşımada da mavi 16, siyah 36 ve siyah 74 numaralı hatlar Kenter Sokak üzerinden, siyah 5, siyah 53 ve siyah 78 numaralı otobüsler Aktürk Sokak üzerinden 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak güzergahından seferlerine devam edecektir. Bu bölgelerde kurulan geçici duraklardan vatandaşlarımız faydalanmaya devam edecektir."

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.