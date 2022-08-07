Eskişehir haber... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline "Kbrn Eğitimi" Verildi - Haberler

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Eskişehir haber... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline "Kbrn Eğitimi" Verildi

Eskişehir haber... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline 'Kbrn Eğitimi' Verildi

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

Afad eğitmenleri tarafından EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline KRBN eğitimi verildi. Personele acil durum anında görev güvenliğini sağlama ve hızlı şekilde olayın çözümlenmesi hakkında bilgi verildiğini belirten AFAD yetkilileri, KBRN olaylarında maske ve koruyucu kıyafetlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda personeli bilgilendirdiklerini de aktardı. AFAD ekipleri personele; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı yapılması gerekenleri anlatırken, eğitmenler bu tür olaylar karşısında kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını bildirdi.

ANKA / Yerel

Eskişehir İtfaiye AFAD Yerel Haberler

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