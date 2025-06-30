Eskişehir Gözlükçülerinde Yaz Hareketliliği Artıyor

Eskişehir Gözlükçülerinde Yaz Hareketliliği Artıyor
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Eskişehir'de yaz mevsimi ile birlikte gözlükçülerdeki satışlar artıyor. Gözlük satışlarının yanı sıra polarize camlı gözlüklere olan talep de dikkat çekiyor. Esnaf, yaz aylarında gözlük gibi ürünlere yönelimin arttığını ifade etti.

Eskişehir'de yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesi ve uzun güneşli günler, bazı sektörler gibi gözlükçülerdeki hareketliliği de artırdı.

Yaz mevsimi giyim, ulaşım ve bazı yiyecek, içecek sektörleri gibi birçok esnafın işlerinin artmasına sebep oluyor. Bu esnaf grubu arasında gözlükçüler de geliyor. Eskişehir'de gözlük satışı yapan Batuhan Yetişkul, sıcak havaların satışlarını nasıl etkilendiğini anlattı. Sıcakların satışlarını artırdığını belirten Yetişkul, "Özellikle yaz aylarında gözlük, parfüm ve şapka gibi ürünlere olan talep hızla artıyor. Şuan il dışından gelen turist sayısı az, ama önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Geçen sene bu zamanlar oldukça fazla turist vardı, bu sene biraz daha sakin geçiyor" dedi.

Gözlük fiyatlarına da değinen Yetişkul, ürün yelpazesinin geniş olduğunu söyleyerek, "Gözlüklerimiz 100 liradan başlıyor ve 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Polarize cam, normal cam, çocuk gözlüğü gibi ürünlerde cam türüne göre fiyatlar değişiyor." diye anlattı.

"Tüketiciler en çok polarize camlı gözlükleri tercih ediyor"

Esnaf Yetişkul, müşterilerin polarize camlı gözlüklere yöneldiğini belirtti. Yetişkul, şunları söyledi;

"Polarize camlı gözlükler daha çok tercih ediliyor. Özellikle araç kullanan müşterilerimiz polarize camın sağladığı konfor nedeniyle bu tür ürünlere yöneliyor. Gözleri daha az yoruyor, netlik sağlıyor bu da satışlarımıza yansıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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