Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde 6 Şubat depremlerinin yıldönümü saygı duruşu

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 2 büyük depremin üzerinden tam 1 yıl geçti. Yurdun çeşitli yerlerinde depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla tören düzenlendi. Eskişehir'de de Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde saygı duruşunda bulunuldu. Sabah okula giriş saatinde tüm öğrenciler ve öğretmenler, 6 Şubat'ı anmak için saygı duruşuna geçti. - ESKİŞEHİR