Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu Üyeleri Kılıçdaroğlu'na Destek İstedi

Yerel Haberler

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek bildirileri dağıttı.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirileri dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kala Eskişehir'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi dağıtıldı. Hamamyolu Caddesi'nden başlayan bildiri dağıtımı Ulus Anıtı'nda son buldu.

Platform üyeleri, vatandaşlara dağıttıkları bildirilerle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Bildirim dağıtımına ilişkin açıklama yapan Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu Üyesi Cevat Aydemir, "Yaşanan bu süreçte seçimler ikinci tura kalmışken Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı almış olduk biz de. Eskişehir kamuoyuna geçen hafta da bildirilerimizi dağıtmıştık. Bugün de dağıtıyoruz. Bugün de bütün bileşenlerimizin temsilcileri ve üyeleriyle buluşup Hamamyolu boyunca Ulus Anıtı'na kadar bildirilerimizi dağıtacağız" dedi.

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: ANKA / Yerel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Demokrasi Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title