Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 2024 asgari ücreti için çağrıda bulundu

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, aralık ayı içerisinde belirlenecek 2024 asgari ücretine ilişkin açıklama yaptı. Burhan Kavaklı, "Biz bu filmi çok izledik, artık izlemeyeceğiz. Bunun için asgari ücret sürecinde sesimiz her zamankinden daha gür çıkacak. Örgütlü gücümüzle ve yoksul halkımızla birlikte bu filmin senaryosuna da oyuncularına da dur diyeceğiz" dedi.

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren 2024 asgari ücreti aralık ayı içerisinde belirlenecek. Eskişehir İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, asgari ücret görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Burhan Kavaklı, 3 Aralık Pazar Günü Yediler Parkı'nda asgari ücretle ilgili yapacakları halk buluşmasına tüm işçi ve emekçileri davet etti.

"YİNE SENDİKALARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMAYACAK"

Burhan Kavaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde 2024 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlayacak, yine sendikaların talepleri dikkate alınmayacak. Siyasi iktidarın temsilcileri her zaman yaptıkları gibi yine algıları yönetecekler; asgari ücret bu tarihten bu tarihe şu kadar kat artı, işçilerimizi enflasyona ezdirmedik diyecekler. Asgari ücretin alım gücünün, belirtecekleri tarih aralığında ne kadar eridiğini asla söylemeyecekler. Asgari ücretlilerin açlık sınırı altında yaşadıklarından çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından kiralarını ve faturalarını ödeyemediklerinden hiç bahsetmeyecekler. Bahsederlerse inandırmaya çalıştıkları 'enflasyona ezdirmedik safsataları' kendi ağızları ile teşhir edilmiş olacak.

"ALIM GÜCÜ BAĞLAMINDA GEÇMİŞ YILLARIN KAYIPLARI KARŞILANMAYACAK"

2024 Mart ayında yerel seçimler var; belki seçim kaygısı ile asgari ücrete gerçekte düşündüklerinden bir miktar fazla artış yapabilirler ancak şimdiden eminiz ki alım gücü bağlamında geçmiş yılların kayıpları karşılanmayacak. Baskılandırılmış Kasım 2023 verilerine 4 kişilik bir aile için açlık sınırının aylık 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırının 45 bin 686 TL, yalnız yaşayan bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 18 bin 239 TL ilan edildiği ülkemizde açlık sınırı altında bir asgari ücret gerçekliği olduğunu hatırlatmak isteriz. Asgari ücret diğer ülkelerde istisna olarak küçük bir azınlık için uygulanırken bizde çalışan nüfusun çoğunluğunun ücreti olarak uygulanıyor. Tek adam rejiminde ülke kaynakları şirketlere, finans gruplarına yağmalatılırken yine onlara milyar milyar vergi afları uygulanırken teşvikler verilerken işçiye gelince hükümet ve işveren kesimi koro halinde 'keşke işçiye daha çok artış yapabilseydik' martavalını topluma yedirmeye çalışacaklar.

"BİZ BU FİLMİ ÇOK İZLEDİK, ARTIK İZLEMEYECEĞİZ"

Biz bu filmi çok izledik, artık izlemeyeceğiz. Bunun için asgari ücret sürecinde sesimiz her zamankinden daha gür çıkacak. Örgütlü gücümüzle ve yoksul halkımızla birlikte bu filmin senaryosuna da oyuncularına da dur diyeceğiz. Bu amaçla 3 Aralık Pazar günü 14.30'da Hamamyolu Yediler girişinde bir halk buluşması gerçekleştireceğiz. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak asgari ücret belirleme sürecinde işçilerin, emekçilerin, halkımızın sesi olacağız; taleplerimizi haykıracağız. Bu açıklamayı gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına çağrı amacıyla yapmış oluyoruz; tüm basın emekçilerini ve ekonomik güçlük içinde bulunan işçileri, emekçileri, emeklileri 3 Aralık halk buluşmasına bekliyoruz."