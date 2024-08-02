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Eskişehir Emek Mahallesi'nde Sansarlarla Mücadele

Eskişehir Emek Mahallesi'nde Sansarlarla Mücadele
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Eskişehir Emek mahallesinde geceleri ortaya çıkan sansarlara karşı kapanlarla nöbet tutan mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle sakinleri, sansarların bahçelere zarar verdiğini ve tedirginlik yarattığını belirtiyor.

Eskişehir Emek mahallesinde geceleri ortaya çıkan çok sayıda sansara karşı kapanlarla nöbet tutan mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Emek mahallesinde belirli alanlarda özellikle geceleri çıkan sansarlardan dolayı vatandaş tedirgin. Bahçeli evlerde ve depolarda saklanan sansarlar gece olunca yol ortalarına çıkıyor. Zarar verebileceğini düşünen mahalle sakinleri ise kapanlar kurarak, yakalamak için kendi aralarında çalışma başlattı. Kapana giren sansarlardan bir tanesi ise yakalandı. Yakalanan sansar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi.

"Bir komşumuzun kuşunu yedi"

Konuyla ilgili konuşan Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, "Şu an bir tanesini yakaladık, 5 tane daha var. Hepsini yakaladıktan sonra doğal ortamlarına tekrar bırakacağız. Milli Parklardan yardım isteyeceğiz. Akşamları hepsi birden sokağa çıkınca mahalleli haliyle biraz tedirgin oluyor. Sansarlar bahçelere giriyorlar ve dağıtıyorlar açıkçası. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, iki gündür kapan kurduk. Birini yakaladık, biraz küçük ama diğerlerini de yakalayacağız. Yiyecek bulamazlarsa vatandaşlara saldırır gibi söylemler vardı. Şuan böyle bir durum yaşamadık, ama ileride ne olacağını bilemiyoruz tabi. Bir komşumuzun çatısında bulunan kuşları yemişti, bahçelerde yaramazlık yapıyorlar. Hepsini yakaladıktan sonra doğal ortamlarına salacağız" dedi.

"Torunlarımız sansar videoları izleyeme başladı"

Mahalle sakini Serdar Pekmez ise, mahallenin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Kapının önünde otururken önce 2 tane geçti sonra arkasından yine 2 tane geçti. 4 tane yavru 1 tane anne gördük. Komşumuzun kuşunu yediler. Anne kuş yumurtanın üstünde yatıyordu. Anneyi yemişler yumurtalar kalmış. Komşumuzun bahçesine daha çok zarar veriyorlar. Kayınpederimin nar ağacı vardı, onu kırdılar. Bahçelere ve mahalleye bir şekilde çok zarar veriyorlar. Çok tedirgin oluyoruz. Torunum da korkuyor. Sansar videoları izleyip duruyor. Bana gelip anneannen ısırmıyormuş, şöyleymiş diye anlatıyor. Sansar olayı çok gündemde, herkeste çok korkuyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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