Eskişehir Elektrikçiler Odası'ndan Piknik Buluşması

Eskişehir Elektrikçiler Odası'nın yıl sonu buluşma ve kaynaşma pikniğinde, Oda yöneticileri ve üyeler aileleri ile birlikte Orman Fidanlığında buluştu.

Üyelerin ve ailelerin yoğun katılımla ilgi gösterdiği piknik çeşitli oyunlar hediyeler ve hazırlanan ikramlarla akşam saatlerine kadar devam etti. Buluşmaya Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve bazı Oda başkanları misafir olarak katılım sağladı.

Geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini ifade eden Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, "Üyelerimizin sezon boyunca yorgunlukların atılması meslektaşlarımızın doyasıya eğlenmesi ve ailelerin bir araya gelip tanışıp kaynaşmalarını sağlamak için bu organizasyonu düzenledik. Çocuklarımızı da unutmayarak hazırlanan oyun parkurlarında doyasıya eğlenmelerini sağladık" dedi. - ESKİŞEHİR