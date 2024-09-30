Eskişehir, Eğitim Süresinde En Fazla Düşüş Gören İl Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'in yüzde 10,4 ile muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği il olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'Muhtemel Eğitim Süresi (MES), 2023' verilerini yayınladı. Paylaşılan verilere göre, yurt genelindeki muhtemel eğitim süresi 2023 yılında 17,9 yıl oldu. MES'in 2019 ile 2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk 5 il sırasıyla yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller ise sırasıyla yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10,0 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR