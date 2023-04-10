Eskişehir'e göç artıyor, konut sıkıntısı yaşanıyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, 6 Şubat depremlerinin ardından kente yoğun bir göç başladığını belirterek " "Eskişehir bu yoğunluğu kaldıramaz. Pandemi döneminden beri konut üretiminde bir sıkıntı var. Artı dışardan gelen yabancı inanlarımız var. Onun üzerine depremi yaşamamız, artık Eskişehir'de de konutun olmadığını bundan dolayı da fiyatların arttığını görüyoruz. Daha fazla da göç alamayız" dedi.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremi nedeniyle Eskişehir'e göçün arttığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"BARINDIKLARI EVLERİ KONTOL ETTİRMEYE BAŞLADILAR"

"İnanlar artık yaşadıkları, barındıkları evleri kontrol etmek zorunda sağlam mı değil mi, nerede otururuz, bir deprem olursa bizim de başımıza böyle bir şey gelir mi diye insanlar artık tedirgin durumda. Bundan dolayı da İstanbul'da, büyükşehirlerde insanlar atık evlerini depreme dayanıklı mı değil mi diye kontrol ettirmeye başladılar. İstanbul depreminin beklenmesi İstanbul halkını adeta huzursuz etti. Şunu görüyoruz bize yapılan müracaatlarda; İstanbul'da 40-50 yıllık konutlarda yaşayanlar, bilhassa zemin katta oturanlar tedirgin olduklarını, şehir değiştirmek istediklerini buna rağmen kira fiyatlarının aşırı derecede yükselmesinden şikayetçi. Örnek olarak söylüyorum 20 bin liraya benim kira yükseldi. Ben aynı evi Eskişehir'de 5 bin liraya buluyorum diye Eskişehir'i tercih edenler var.

"ESKİŞEHİR'İ TERCİH EDİYORLAR"

Depremden insanların artık korkması, Marmara depremin yaklaşması bizim gibi yakın illere insanların göç etmesine sebep oluyor. Onu hissediyoruz biz. Eskişehir'i tercih etmelerinin sebebi şu: Tabi İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın, hızlı trenin olması, demiryollarının olması, merkez noktada olmasından dolayı, yaşaması, barınması daha kolay olduğu için Eskişehir'i tercih ettiklerini duyuyoruz. Bu yönde şehrimize gelmek isteyenler, taşınan insanların da şu anda olduğunu görüyorum.

"ESKİŞEHİR BU YOĞUNLUĞU KALDIRAMAZ"

Eskişehir bu yoğunluğu kaldıramaz. Pandemi döneminden beri konut üretiminde bir sıkıntı var. Artı dışardan gelen yabancı inanlarımız var. Onun üzerine depremi yaşamamız, artık Eskişehir'de de konutun olmadığını bundan dolayı da fiyatların arttığını görüyoruz. Daha fazla da göç alamayız. En son depremden sonra aşağı yukarı 30 bin civarında Eskişehir'e, sadece Odunpazarı bölgesine depremzedelerin geldiğini görüyoruz. Üretim olmayınca arz talep dengesi bozuldu. Bundan dolayı da çok fazla Eskişehir'in de kapasitesi dolmuştur. Çok fazla göç alma şansımız da yoktur. Eskişehir'de ortalama kiralar en ucuz kira 3 bin lira ile 20 bin lira arsında değişmektedir."