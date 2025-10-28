Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan, Kızıl Geyik ve Yaban Koyununun Avlanmasına İlişkin Suç Duyurusu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir ve Kütahya'da, ihalesi iptal edilmesine rağmen 16 kızıl geyiğin ve 1 Anadolu yaban koyununun avlanmasına "göz yuman" kamu çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu tarafından Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

Avukat Mert Yedek, platform adına yaptığı açıklamada, Eskişehir ve Kütahya'da yaşayan 16 kızıl geyiğin ve 1 Anadolu yaban koyununun, buna ilişkin ihale iptal edilmesine rağmen avlandığını ifade etti.

Sosyal medya hesaplarında öldürülen hayvanların fotoğraflarının paylaşıldığını ve kendilerine ulaştırıldığını anlatan Yedek, şunları söyledi:

"Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri tarafından 22 ilde av turizmi adı altında ihaleyle 7 dağ keçisi, 130 yaban keçisi, 30 kızıl geyik ve 2 yaban koyununun satışa çıkarıldığı bilgisini platformumuz tarafından duyulması üzerine kurum önünde itiraz dilekçelerimizi sunup karardan dönülmesi için bir basın açıklaması yapmıştık. İlimiz Eskişehir sınırlarını da kapsayan ihale, Afyonkarahisar'da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünde Eskişehir ve Kütahya'da yaşayan 16 kızıl geyiğin ve 1 Anadolu yaban koyununun, 'av turizmi' gerekçesiyle, ihaleyle öldürülmek üzere satışa çıkarıldığı ilan etmiştir. İhale ise 22 Ağustos 2025 tarihinde tüm itirazlarımıza rağmen gerçekleştirilmiştir.

"İhale hukuka aykırıydı"

Doğal yaşam alanında yaşamakta olan, bölge ekolojik sisteminin bir parçası ve nesli hızlı olarak tükenmekte olan türler arasında yer aldığından koruma altında bulunan kızıl geyiklerin ve Anadolu yaban koyunlarının yaşamlarına parasal bir rant düzeni içerisinde son verilmesi işlemi kamu düzenine açıkça aykırı olduğu gibi mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası hükümlerine açıkça aykırı bir işlemdir. Yasanın 4/a maddesinde 'Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir' denir. C bendinde; 'Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır", e. bendinde, 'Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır', f. bendinde de, 'Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır' hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla hukuka açıkça aykırı ihalenin iptal edilmesini, platformumuzun talep etme zorunluluğu doğmuştur.

"Av ihalesi 3 Eylül'de durduruldu"

Tüm uyarılarımız, itirazlarımız ve açıklandığı gibi hukuki gerekçelerimiz kurum tarafından dikkate alınmaması üzerine platformumuz bileşenlerinden Eskişehir Ekoloji Derneği hukuka açıkça aykırı idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde dava açmıştır. Yapılan yargılamada 3 Eylül 2025 tarihinde davanın canlıların yaşamlarına son verilmesine ilişkin olması ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yapılan av ihalesinin yürütmesi oy birliğiyle durdurulmuştur.

"Öldürülen hayvanın önünde poz verdiler"

İşte bu katliam ihalesine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması halkımızın ve kamuoyunun da haklı desteğini alarak hukuk mücadelesinde bir kazanım elde ederek bu ihalenin uygulanmasına mahkeme kararı ile engel olabilmiştik. Maalesef ülkemizde daha önce de örneklerine defalarca şahit olunduğu gibi bugün de mahkeme kararına rağmen bu ihalenin uygulanmakta olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları tarafımıza iletilmektedir. Paylaşımlarda açıkça Alpu Ağaçhisar'da yapılmış bir avdan, öldürülmüş bir kızıl geyik önünde kamu görevlileriyle adeta marifetmiş gibi cesedi önünde poz verdiklerini görmekteyiz.

"Kamu görevlileri adalet önünde hesap verene kadar konunun takipçisi olacağız"

Bu konuda yetkili makamları derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan ihalenin, karara aykırı şekilde uygulanmakta olduğu sabittir. İhlal açık bir şekilde belirlidir ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Doğal yaşam alanında yaşamakta olan, yaban hayatın gerekliğini sağlayan, kendi yurdunda ve tabiatında kimseye zarar vermeden ve bu ekolojik dengenin unsuru olan ve de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin parasını verenin silahına hedef yapılması işlemi kamu düzenine zaten aykırıyken, bunu mahkeme kararına rağmen yapmak utançtır. Mevcut katliam ihalesini mahkeme kararına rağmen gerçekleştirenler katliam düzeninin bir parçasıdır. Buna izin veren her görevlinin kamu görevlerine son verilmesi için bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı buradan bildiriyoruz. Doğa ve yaşamdan yana olan dostlarımızla konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar yineliyoruz."