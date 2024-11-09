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Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu'ndan 10 Kasım Ata'ya Saygı Uludağ Tırmanışı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu'ndan 10 Kasım Ata'ya Saygı Uludağ Tırmanışı
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Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, 10 Kasım'da Uludağ'a tırmanış gerçekleştirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Ekip, zorlu hava koşullarında zirveye ulaşarak harika bir başarı elde etti.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, 10 Kasım Ata'ya Saygı Uludağ Tırmanışını gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, 10 Kasım Ata'ya Saygı Uludağ Tırmanışını Milli Sporcular Eda ve Gökay Konuk kardeşlerin liderliğinde başarıyla gerçekleştirdi. Grubun 10 kişilik katılımcısı, soğuk, rüzgarlı ve yoğun sisli hava şartlarında -10 dereceleri bulan sıcaklıklarla mücadele ederek zirveye ulaştı. Zirvede zirve defterini doldurarak tırmanışını tamamlayan ekip, toplamda 26 kilometrelik zorlu yürüyüşü gerçekleştirmenin ve bu anlamlı günün anısına etkinliği başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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