Eskişehir dışına çıkmayan 38 yaşındaki minibüs karavana dönüştü hedefi ülke turu

Eskişehir'de geçmişte servis olarak görev yapan ve il dışına çıkmayan 1985 model Alman yapımı minibüs, 350 bin lira harcanarak karavana dönüştüren kamp meraklısının hedefi Türkiye turu.

Geçmişte Anadolu Üniversitesi'nde personel taşımak için kullanılan araç o dönemki şoförü tarafından görev süresi bittiğinde satın alınmış fakat yıllar geçmesiyle birlikte bazı parçalarında deformasyonlar meydana geldi. Kısmen hasarlı ve çoğu parçası çürümüş bir şekilde aldıkları minibüs üzerinde çalışmalara başlayan Sefa Sorbil ve ortağı, 38 yaşındaki araca 350 bin TL harcayarak yollara döndürdü. Eskişehir'de il dışına henüz daha çıkmamış olan 1985 model minibüsü, atıl durumda ortağıyla birlikte alan Sefa Sorbil, aracı karavana dönüştürüp ülke turuna çıkmayı planlıyor. Ocak, yatak, mutfak dolabı, televizyon ve karavanda olması gerek eşyaları konumlandırdıkları karavan üzerinde yaklaşık 1 yıl tadilat yapıldı. Klasik olması nedeniyle trafikte oldukça aracın, oldukça ilgi çektiğini belirten sahipleri kamp yapacakları günü iple çekiyor.

"Masraflar 350 bin lirayı buldu"

Kampçılığa gönül veren Sefa Sorbil, araç hakkında konuştu. Bu tarz araçlara ilgisinin olduğunu belirten Sorbil yapılan çalışmalar için, "Kampçılık adına bu işlere gönül verdik. Karavan, arazi ve kamp eğitimi olarak bu işi daha donanımlı bir şekilde biraz daha büyütmeye karar verdik. Aracımızı karavana çeviriyoruz, bitti gibi bir şey diyebiliriz. Biz bu aracı 7 ya da 8 yıl önce aldık. Personel servisi olarak üniversitede kullanılıyordu. Üniversiteden çıktıktan sonra araç hurdaya ayrılmış. Masraflar 350 bin lirayı buldu ama biz aracı komple sıfırdan sacına kadar söktük. Tabanına kadar her yeri çürüktü, çürükleri onarıldı, içerisine pütür atıldı sonra aracı sıfırdan karavan yapmaya başladık" diye konuştu.

Alman yapımı 38 yaşındaki minibüsü karavana dönüştürmek için 350 bin lira masraf yaptığının altını çizen Sefa Sorbil, "Aracımız 1985 model, 12+1 şeklinde minibüs olarak kullanılıp, her yıl muayeneye giriyordu. Aracın çürükleri çok fazlaydı, saç tavanı komple çürümüştü. Öncelikle onu onardık, iç sacı komple değişti. Silikon çekip sıvı contasına kadar her şeyi yapıldı. Mekanik aksamları ve alt takım A'dan Z'ye değişti. Aracı sıfırdan karavan haline çevirdik. Araca şuan mutfağı, ısıtıcısı, yatak olabilen U düzen bir koltuk takımı, ses sistemi, tesisatı, lavabosu, temiz ve pis su gideri, LED aydınlatması, sinekliği televizyon ve perdesine kadar bir karavanda olabilecek her şeyini sığdırdık bu araca. Bir nevi hayata döndürdük, şuanda başka bir karavandan hiçbir eksiği yok diyebiliriz. 350 bin lirayı buldu masraflar. Biz aracı, 6-7 sene önce aldık ama masrafı çoktu. Cüzi bir rakama aldık ama onarımı. Çok afaki tuttu. İşte A dan Z ye yaptığımız için ufak tefek masraflar gözümüze çarpmadı ama biz hesap kitap yapınca 250 bin lirayı buldu. 0'dan başladığımız için hedeflerimiz hep artıyor, çadırdan geldik bu işe başta çadırımız bile yoktu. İşte çadırdan, minibüs aldık falan derken bu konuma geldik. Yavaş yavaş büyüteceğiz umarım" dedi.

"Araç geldiğinde perişan durumdaydı"

Minibüsü karavana dönüştüren usta Kerim Çalık ise, "Araç geldiğinde perişan durumdaydı. İçini söktükten sonra daha da ortaya çıktı. Onları kaynak yaptırdık, tabanı yeniledik ve izolasyonunu yaptık, içini kapladık. Şimdi de son aşamaya geldik artık, 2 güne kadar teslim edeceğiz arkadaşımızı. Şuanda aracımızda eklenecek hiçbir şey kalmadı. Sadece elektrik ve ses sistemini yaptıktan sonra aracımız teslim olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR