Eskişehir'den İstanbul'a Bisikletle Filistin Protestosu

Eskişehir'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına tepki göstererek dikkat çekmek isteyen bir grup, bisikletleriyle 41 saat boyunca pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırıları kısa süreli ateşkesin ardından tekrar başladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 899'a yükseldiği belirtildi. Eskişehirli vatandaşlar, saldırıların başladığı ilk anlardan itibaren çeşitli yöntemlerle İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürürken, son olarak Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen bir grup bisikletleriyle 41 saat pedal çevirerek, Eskişehir'den İstanbul'a ulaştı. Farklı yaşlardan vatandaşlar, oluşturdukları bisiklet kortejinde hem Türk hem de Filistin bayrakları açarak görenlerin dikkatini çekti. "Pedallar Filistin için" ve "Özgür Kudüs" yazılı tişörtleriyle 41 saat pedal çeviren grup üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da vatandaşların beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR